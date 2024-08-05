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Просто унижение: О первом сбитом F-16 высказался боец с фронта. 15 млн за "птичку" – незавидная судьба

Просто унижение: О первом сбитом F-16 высказался боец с фронта. 15 млн за "птичку" – незавидная судьба

Военнослужащий ВС России высказался о первом сбитом F-16, за который Минобороны обещало 15 млн рублей.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Как у вас Максим всё легко - как только так сразу. А надо ли им залетать в зону ПВО при наличии ракет средней дальности? Вы вот это расскажите нам?
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15 час.

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