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Пикап Changan Hunter: теперь с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Пикап Changan Hunter: теперь с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

В Китае на автосалоне в Гуанчжоу показали ещё один вариант обновлённой модели. Changan Hunter Plus (продается в Китае под именем Lantop) станет последовательным гибридом с двух- или трёхмоторной силовой установкой.

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