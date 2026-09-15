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Командир «Азова» советует не торопиться с заявлениями об успехах под Лиманом

Командир «Азова» советует не торопиться с заявлениями об успехах под Лиманом

Наступление ВСУ в районе Красного Лимана идёт уже три месяца, украинский Генштаб бросил в контрнаступление на данном направлении националистов из состава 3-го штурмового корпуса «Азов»*, признанного в России террористической организацией.

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