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Царьград

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Путин назвал приоритеты бюджета России на 2027 год

Путин назвал приоритеты бюджета России на 2027 год

Президент России Владимир Путин назвал основными приоритетами бюджета на 2027 год выполнение социальных обязательств, а также обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

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