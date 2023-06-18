Файзулин о «Зените»: «В следующем сезоне будет не так просто. Такого отрыва не будет»

– «Зенит» в России выиграл все трофеи по несколько раз с Семаком. Где петербуржцам дальше искать мотивацию? – Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», тратит огромные деньги и строит большие планы, по-другому быть не может.
– «Зенит» в России выиграл все трофеи по несколько раз с Семаком. Где петербуржцам дальше искать мотивацию? – Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», тратит огромные деньги и строит большие планы, по-другому быть не может.
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