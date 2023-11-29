Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою

В рамках спецоперации на Украине российские военные впервые подбили танк ВСУ немецкого производства Leopard 1A5 — всего через несколько недель после начала применения этих машин в бою, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.
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