Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою

В рамках спецоперации на Украине российские военные впервые подбили танк ВСУ немецкого производства Leopard 1A5 — всего через несколько недель после начала применения этих машин в бою, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.