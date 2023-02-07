Никому не нужен: исхудавший и заросший Чернышев празднует свое 52-летие

6 февраля Петру Чернышеву исполнилось 52 года, но мало кто из его коллег и соратников поздравил знаменитого фигуриста с этим событием.
Популярные статьи
- «Всегда гордился этим», – Иван Дорн извинился перед жителями Украины, за то, что считал украинцев и россиян «братьями»
- В иностранных СМИ заговорили, что инопланетяне прилетели послушать выступление Путина в Волгограде
- Тарзан, как выяснилось, пошел в военкомат с началом мобилизации: “Не помчался покупать билеты на самолет в Турцию”
Свежие комментарии