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Никому не нужен: исхудавший и заросший Чернышев празднует свое 52-летие

Никому не нужен: исхудавший и заросший Чернышев празднует свое 52-летие

6 февраля Петру Чернышеву исполнилось 52 года, но мало кто из его коллег и соратников поздравил знаменитого фигуриста с этим событием.

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