Полиция применила против митингующих в Стамбуле слезоточивый газ

Турецкая полиция в Стамбуле 21 марта применила слезоточивый газ против участников акции протеста.«Полиция начинает выбегать, кошмарить людей, применяют слезоточивый газ», — рассказал журналист Усман Хасанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии