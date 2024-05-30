⚡️Диверсанты хотели заложить взрывчатку в районе Багерово, чтобы остановить поезд и потом взорвать ракетами Об этом ФСБ сообщил один из задержанных диверсантов.
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⚡️Диверсанты хотели заложить взрывчатку в районе Багерово, чтобы остановить поезд и потом взорвать ракетами Об этом ФСБ сообщил один из задержанных диверсантов.