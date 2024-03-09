ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сумка

Сумка

Семен Сергеевич получил пенсию, оплатил коммунальные услуги и направился в магазин. И почти уже дошел до магазина, но вот, неладное дело, захотелось ему по-маленькому.

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