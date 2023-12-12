Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Конституции РФ

Политики пожелали здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который в России ежегодно отмечают 12 декабря.