Братская ветстанция заняла призовое место в областном конкурсе

Братская станция по борьбе с болезнями животных заняла третье место в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» в номинации для организаций непроизводственной сферы по итогам 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии