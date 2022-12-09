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Полянский: Россия направила в Совбез и Генассамблею ООН письмо, касающееся обстрелов населения Донбасса войсками Украины

Полянский: Россия направила в Совбез и Генассамблею ООН письмо, касающееся обстрелов населения Донбасса войсками Украины

Российская Федерация направила в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН письмо, которое касается обстрелов населения Донбасса Вооруженными силами Украины.

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