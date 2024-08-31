Самое разрушительное оружие ХХ века

Можно ли считать оружием фотоаппарат? Разберёмся. Веками, кавалерийские командиры боролись с привычкой своих солдат жарить мясо на шпагах, саблях, палашах и прочих предметах, по идее, предназначенных не для кулинарных изысков, а для уничтожения живой силы противника.