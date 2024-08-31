БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    В России не должно быть двойного гражданства!!! Вот, например, у журналиста Брылёва и у его жены есть гражданство Вел...«Могут смыться, е...
  • алекс кузь
    Диалектический материализм не стал культурным стержнем советской номенклатуры. Свобода для личности , обещанная ссср,...«Святые 90-е», ил...
  • Александр Терехов
    Совершенно точно сформулировано. Согласен полностью.«Святые 90-е», ил...

Самое разрушительное оружие ХХ века

Самое разрушительное оружие ХХ века

Можно ли считать оружием фотоаппарат? Разберёмся. Веками, кавалерийские командиры боролись с привычкой своих солдат жарить мясо на шпагах, саблях, палашах и прочих предметах, по идее, предназначенных не для кулинарных изысков, а для уничтожения живой силы противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх