Самое разрушительное оружие ХХ века

Можно ли считать оружием фотоаппарат? Разберёмся. Веками, кавалерийские командиры боролись с привычкой своих солдат жарить мясо на шпагах, саблях, палашах и прочих предметах, по идее, предназначенных не для кулинарных изысков, а для уничтожения живой силы противника.
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