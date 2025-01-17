Криминального авторитета задержали за убийство целителя: в СК рассказали о расследовании смерти «Леши-Колдуна»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге задержали известного бизнесмена Андрея Овчинникова, который может быть связан с убийством Алексея Суродеева, прозванного в криминальных кругах «Леша-Колдун».
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