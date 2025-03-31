Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Пугачева не Бернес и без голоса никому не интересна."Пытается вернуть...
  • Elena Dmitrieva
    Ну хватит все время пытаться напоминать о ней. Вы деньги за пиар с неё берите, но не пишите. Тошнит уже от этого труп..."Пытается вернуть...
  • Владимир Алтайцев
    нет  ей  веры."Пытается вернуть...

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Ларисе Долиной вернули квартиру. Артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием мошенников. Покупательница квартиры, Полина Лурье, настаивает, что получила ее законно, но суд отказал ей в праве собственности на имущество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх