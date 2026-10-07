Земля по подложным документам: в Красноярске за мошенничество с муниципальным участком судят экс-чиновниц

В Красноярске на скамье подсудимых окажутся две местные жительницы — 1960 и 1972 годов рождения. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, женщины незаконно оформили в собственность муниципальный земельный участок, причинив городу ущерб более чем на 1,3 миллиона рублей.