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Аргументы недели

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Земля по подложным документам: в Красноярске за мошенничество с муниципальным участком судят экс-чиновниц

Земля по подложным документам: в Красноярске за мошенничество с муниципальным участком судят экс-чиновниц

В Красноярске на скамье подсудимых окажутся две местные жительницы — 1960 и 1972 годов рождения. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, женщины незаконно оформили в собственность муниципальный земельный участок, причинив городу ущерб более чем на 1,3 миллиона рублей.

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