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Кочубей против Мазепы

Кочубей против Мазепы

Казнь авторитетных представителей казацкой старшины, генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и его доверенного человека, полковника Ивана Искры, 26 июля 1708 года вошло бы в историю и без Пушкина.

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