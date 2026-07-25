Кочубей против Мазепы

Казнь авторитетных представителей казацкой старшины, генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и его доверенного человека, полковника Ивана Искры, 26 июля 1708 года вошло бы в историю и без Пушкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии