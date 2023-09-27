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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава НОК США о деле Валиевой: «Сочувствую замешательству и разочарованию спортсменов. Не только из-за времени, но и самого процесса»

«МОК, CAS, ISU, WADA, РУСАДА – все они сыграли роли в этом. Все вышло громоздко и неуклюже. Мы проводим много времени в нашей организации, обсуждая, как мы можем лучше помогать спортсменам ориентироваться в этой реальности.

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