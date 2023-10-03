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Зернов о 8:3 с «Нефтехимиком»: «Металлург» здорово реализовал моменты. Гололобова и Паливко поздравляю с первыми шайбами в КХЛ, молодцы»

«Металлург» одержал победу над нижнекамцами в домашнем матче со счетом 8:3. – Фееричный матч, вы с Акользиным забили половину шайб команды.

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