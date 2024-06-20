Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии

Турция потребовала объяснений у организаторов мирного саммита по Украине в Швейцарии в связи с подписанием главой Греческого патриархата в Стамбуле Варфоломеем (главой Константинопольского патриархата Турция потребовала объяснений у организаторов мирного саммита по Украине в Швейцарии в связи с подписанием главой Греческого патриархата в Стамбуле Варфоломеем (главой Константинопольского патриархата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии