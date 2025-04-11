Желание Трампа сократить численность американских войск в Европе объяснили

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас задумала в целом сокращать Вооруженные силы США, в частности американскую армию на порядка 100 тысяч человек, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
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