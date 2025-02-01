Трагедией едва не закончилась для петербуржца прогулка по тонкому льду канала Грибоедова. Инцидент день случился вечером 31 января у дома 152.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трагедией едва не закончилась для петербуржца прогулка по тонкому льду канала Грибоедова. Инцидент день случился вечером 31 января у дома 152.