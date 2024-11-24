Макс Ферстаппен – четырёхкратный чемпион мира Формулы 1!Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно, за два этапа до конца сезона, стал чемпионом мира Формулы 1 2024 года.
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