Кадры операции спецназа Израиля «Флотилия 13» по освобождению пленных на базе Суфа вызывают вопросы

Израильские военные показали ход операции против ХАМАС в приграничных районах с сектором Газа. Боевая работа была направлена, как утверждается, на освобождение 250 пленных и заложников, находившихся в руках ХАМАС на захваченной группировкой военной базе Суфа.
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