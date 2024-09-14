Страна и люди
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Страна и люди

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На что повлияют решения Минздрава по льготным лекарственным перечням?

На что повлияют решения Минздрава по льготным лекарственным перечням?

Часть препаратов для лечения онкозаболеваний не вошла в льготные списки Минздрава В конце августа состоялись заседания комиссии Минздрава России по формированию перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и дорогостоящих лекарственных средств для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

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