«Рассчитываем на трезвую оценку провокационных заявлений». В Кремле оценили приглашение Киевом ООН в Курскую область

Песков счел провокацией призыв Киева к ООН приехать в Курскую область Приглашение министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией.
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