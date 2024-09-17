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«Рассчитываем на трезвую оценку провокационных заявлений». В Кремле оценили приглашение Киевом ООН в Курскую область

«Рассчитываем на трезвую оценку провокационных заявлений». В Кремле оценили приглашение Киевом ООН в Курскую область

Песков счел провокацией призыв Киева к ООН приехать в Курскую область Приглашение министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией.

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