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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве в отношении иностранца

В Приморском крае полицейские задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве в отношении иностранца

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Хасанский» Приморского края совместно с коллегами из регионального УМВД России задержали троих жителей Владивостока.

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