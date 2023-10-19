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Приемный сын Стаса Намина убил своих родственников

Приемный сын Стаса Намина убил своих родственников

85-летнюю Полину Ткаченко (мать жены Стаса Намина) и 30-летнего сына рок-музыканта Артёма зарезали вчера вечером на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ Стасу Намину... ДАЙ БОГ ему сил пережить такое горе!!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, может дурь была некачественная.
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13 час.
АБ
Александр Б
Гоша, а что дурь бывает качественная? ДУРЬ качественная? Гоша, ты дебил!!!
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2 час.

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