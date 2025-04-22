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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Писарев: «Спартак» точно конкурент «Зенита» по составу, а рядом больше нет других клубов»

«Спартак» находится на третьей позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 50 очков. Первым идет «Краснодар» (55), вторым – «Зенит» (53), четвертым – ЦСКА (48).

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