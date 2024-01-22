РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО).

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования детей и молодёжи строится на качественном программно-методическом обеспечении, основу которого составляет программа объединения по интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии