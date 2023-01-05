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Война на Украине развернула «родильный туризм» россиянок с США на Латинскую Америку

Война на Украине развернула «родильный туризм» россиянок с США на Латинскую Америку

Гражданки России бросились рожать в Аргентине. Об этом сообщает лондонская The Guardian. Как заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в эту страну Латинской Америки переехали до 2,5 тысячи россиян.

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