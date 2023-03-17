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И хочется, и ой как колется!

И хочется, и ой как колется!

Так как Россия окончательно вычеркнута американскими специалистами из числа потенциальных противников в небе, остается Китай, который, по мнению экспертов, представляет угрозу в первую очередь, растущим числом своих самолетов.

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