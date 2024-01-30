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"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

УФСБ России по Белгородской области совместно с УМВД России по Белгородской области пресекли деятельность этнической преступной группы занимавшейся вымогательством у таксистов и "крышеванием" пассажироперевозок в Валуйском районе.

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