Пьяный мужчина влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре

Он погиб на месте ЧП.фото: t.me/mvd_24--> Водитель снегохода погиб в результате ДТП в Красноярском крае: будучи пьяным он влетел в здание больницы через окно, сообщает 2 февраля пресс-служба регионального управления МВД.
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