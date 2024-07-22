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Царьград

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Стало известно, как лидеры ЕС оценили выход Байдена из президентской гонки

Стало известно, как лидеры ЕС оценили выход Байдена из президентской гонки

Как в Европе отреагировали на решение Джо БайденаДжо Байден больше не будет участвовать в президентских выборах США.

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