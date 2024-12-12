В Ливии попросили РФ объяснить рекомендацию воздержаться от турпоездок

Министерство иностранных дел Ливии направило запрос в Россию с целью получить разъяснения относительно рекомендации посольства Российской Федерации в Триполи воздержаться от туристических поездок в страну.
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