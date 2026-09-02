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Царьград

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Снайпер Косой рассказал об устранении пулемётчика ВСУ через дыру в кирпичной кладке

Снайпер Косой рассказал об устранении пулемётчика ВСУ через дыру в кирпичной кладке

До цели было чуть менее 500 метров. Вражеского пулемётчика не могли вычислить две недели.Снайпер ВС России с позывным Косой из 98-й воздушно-десантной дивизии (группировка "Днепр") уничтожил украинского пулемётчика, который около двух недель вёл огонь из укрытия за кирпичной кладкой, вынимая один кирпич для стрельбы и потом возвращая его на место.

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