Снайпер Косой рассказал об устранении пулемётчика ВСУ через дыру в кирпичной кладке

До цели было чуть менее 500 метров. Вражеского пулемётчика не могли вычислить две недели.Снайпер ВС России с позывным Косой из 98-й воздушно-десантной дивизии (группировка "Днепр") уничтожил украинского пулемётчика, который около двух недель вёл огонь из укрытия за кирпичной кладкой, вынимая один кирпич для стрельбы и потом возвращая его на место.
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