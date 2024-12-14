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Эксперт рассказал об опасности новогодних гирлянд для здоровья

Эксперт рассказал об опасности новогодних гирлянд для здоровья

Айзеа Риз рассказал, как минимизировать риск от этого праздничного украшения Праздничные гирлянды могут вредить здоровью и настроению, предупредил в беседе с New York Post британский эксперт по сну Айзеа Риз.

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