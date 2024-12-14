Эксперт рассказал об опасности новогодних гирлянд для здоровья

Айзеа Риз рассказал, как минимизировать риск от этого праздничного украшения Праздничные гирлянды могут вредить здоровью и настроению, предупредил в беседе с New York Post британский эксперт по сну Айзеа Риз.
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