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Овечкин о завершении карьеры: «Не буду играть, если перестану любить хоккей и мне будет некомфортно. Но я всегда говорил, что очень люблю эту игру» 

Контракт 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. «Я всегда говорил, что очень люблю хоккей.

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