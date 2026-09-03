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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В этот замечательный день коллектив МБУ «Новоаннинский КДК» от всего сердца

В этот замечательный день коллектив МБУ «Новоаннинский КДК» от всего сердца поздравляет нашу коллегу — Наталью Сергеевну Зубреву с днем рождения! Наталья Сергеевна, вы обладаете даром покорять сердца зрителей, вкладывать душу в каждое событие и создавать невероятную атмосферу.

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