В этот замечательный день коллектив МБУ «Новоаннинский КДК» от всего сердца поздравляет нашу коллегу — Наталью Сергеевну Зубреву с днем рождения! Наталья Сергеевна, вы обладаете даром покорять сердца зрителей, вкладывать душу в каждое событие и создавать невероятную атмосферу.