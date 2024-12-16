Демократия по-румынски

Сначала Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов с формулировкой: «Свободный характер голосования был нарушен, так как избиратели были дезинформированы посредством предвыборной кампании, в ходе которой один из кандидатов в нарушение национального избирательного законодательства использовал агрессивную пропаганду путем чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ социальных сетей».