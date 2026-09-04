Девять дней почти без воздуха: в Непале достали выживших в заваленном тоннел

Девять дней после катастрофы — и первые выжившие. В Непале спасатели достали из заваленного тоннеля двух рабочих гидроэлектростанции.
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