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Царьград

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Пентагон впервые показал применение секретной "ракеты-ниндзя"

Пентагон впервые показал применение секретной "ракеты-ниндзя"

Применение секретной ракеты AGM-114R9X попало на видеоЦентральное командование Вооружённых сил (ВС) США опубликовало в социальных сетях видео, на котором запечатлён удар по одному из лидеров террористической группировки в Сирии.

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Комментарии
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александр александров
Чёт в &quot;такси-2&quot;вроде было!?!)))
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