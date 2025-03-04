Пентагон впервые показал применение секретной "ракеты-ниндзя"

Применение секретной ракеты AGM-114R9X попало на видеоЦентральное командование Вооружённых сил (ВС) США опубликовало в социальных сетях видео, на котором запечатлён удар по одному из лидеров террористической группировки в Сирии.
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