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Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги

Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги

Сухопутные войска Украины начали набирать женщин в отряды операторов дронов, используя для рекламы образ святой княгини Ольги, сообщает Укринформ .

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