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Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

ТГУ стал инициатором создания консорциума, участники которого изучат миграцию микропластика в водоемах и его перемещение в мировой океан, сообщает пресс-служба вуза.

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Сергей Федосеев
...кто-то здесь уже говорил, что мир спасут советские авоськи... хлопок сезонное растение, а деревья это о-го-го.. ни для кого не является секретом, что почти половина стоимости товара уходит на все эти цветастые упаковки которые диким ором кричат: - купи-купи-купи...и нам интересно, что скрывается на этом поле чудес... ведёмся на эти бусы, а куда деваться, теперь разливного колхозного молока наверно уже и не существует...
Briz Bazelik
Умные люди, эту тему, поднимали ещё "на заре" этих пластиковых упаковок! Ещё ТОГДА они предупреждали о том, что применяя эту "химию" (которая не разлагается в земле!!!), - возможна катастрофа! (запамятовал, - КТО поднимал этот вопрос, НО это было в конце 90-х.) Только теперь "дошло", до "современных умов", - какую допустили "оплошность"!?! Получается, - к чему стремились - ТО и-имеем! А если проще, - "БИЗНЕС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО"! В общем "дикий капитализм" - в действии!!!!!

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