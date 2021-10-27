Ученые ТГУ планируют снизить концентрацию микропластика в окружающей среде

ТГУ стал инициатором создания консорциума, участники которого изучат миграцию микропластика в водоемах и его перемещение в мировой океан, сообщает пресс-служба вуза.
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