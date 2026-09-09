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Крымская газета

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Более 1,1 миллиона крымчан планируют привить от гриппа: почему не стоит откладывать вакцинацию

Более 1,1 миллиона крымчан планируют привить от гриппа: почему не стоит откладывать вакцинацию

В Крыму началась ежегодная вакцинация против гриппа. Более миллиона жителей республики смогут бесплатно привиться до начала эпидсезона.

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