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«Мир» пришел еще в одну страну, клиенты Хоум Банка достались Совкомбанку. Главное о картах за неделю

Эксперты рассказали, как пользоваться льготным периодом по кредитной карте. В публикации Банки.ру эксперты на примере Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка рассказали, для чего нужны лимиты и как их установить.

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