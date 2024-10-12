«Мир» пришел еще в одну страну, клиенты Хоум Банка достались Совкомбанку. Главное о картах за неделю

Эксперты рассказали, как пользоваться льготным периодом по кредитной карте. В публикации Банки.ру эксперты на примере Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка рассказали, для чего нужны лимиты и как их установить.
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