С петербуржца взыскали 254 тысячи рублей за наезд на пешехода

Пострадавший получил травму головы по вине пьяного водителя В пользу 43-летнего петербуржца взыскали четверть миллиона рублей компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП с с 47-летним гражданином, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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