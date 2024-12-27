С петербуржца взыскали 254 тысячи рублей за наезд на пешехода

Пострадавший получил травму головы по вине пьяного водителя В пользу 43-летнего петербуржца взыскали четверть миллиона рублей компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП с с 47-летним гражданином, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.