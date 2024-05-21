В Прикамье пройдет театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Он продлится с 28 июня по 3 июля.XIII театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в городе Губахе с 28 июня по 3 июля.
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